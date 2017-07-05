Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.07:
$ 59.58
€ 67.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МЧС: железнодорожное полотно не повреждено при столкновении поездов в Ленобласти

Общество Безопасная жизнь
5 июля, 16:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

В результате столкновения пострадавших нет

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Железнодорожное полотно в результате столкновения пассажирского и ремонтного поездов в Ленинградской области не получило повреждений. Об этом сообщили ТАСС в областном главке МЧС России.

По данным ведомства, в 14:30 в ГУ МЧС России по Ленинградской области поступило сообщение о том, что в Бокситогорском районе на перегоне железнодорожной станции Ефимовская - Коли Октябрьской железной дороги произошел сход колесной пары электровоза поезда, следовавшего из Воркуты в Санкт-Петербург.

"К месту происшествия были направлены два восстановительных поезда ОАО "РЖД", дежурная смена 118-й пожарной части и оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона в составе семи человек и трех единиц техники. Железнодорожное полотно не повреждено, пострадавших нет. Проводятся восстановительные работы", - сообщили в региональном ГУ МЧС.

По факту ЧП транспортная полиция начала проверку.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Повышение МРОТ и электронные больничные: какие изменения ждут россиян с 1 июля
"Все в укрытие": жители Московского региона делятся впечатлениями о непогоде в соцсетях
Полигон бытовых отходов "Кучино", закрытый по требованию президента, 23 июня 2017 года
Парки вместо свалок: как бывшие полигоны отходов обретают вторую жизнь
Фото
5
Немецкий пенсионер доехал до Санкт-Петербурга на раритетном тракторе
4
В Крыму открылся молодежный образовательный форум "Таврида"
6
Башня из черепов: археологи меняют представление о культуре ацтеков
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Российские Ту-95МС нанесли ракетный удар по ИГ в Сирии
2
Меркель констатировала изменение мирового порядка
3
В Ленинградской области пассажирский поезд столкнулся с ремонтным
4
Суд по делу о крушении MH17 пройдет в Нидерландах
5
Госдума может 12 июля рассмотреть заявление с осуждением сноса памятников в Польше
6
Минздрав Украины предлагает приостановить продажу российских лекарств
7
В Болгарии столкнулись 40 автомобилей
Темы дня
Реклама