МЧС: железнодорожное полотно не повреждено при столкновении поездов в Ленобласти

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Железнодорожное полотно в результате столкновения пассажирского и ремонтного поездов в Ленинградской области не получило повреждений. Об этом сообщили ТАСС в областном главке МЧС России.
По данным ведомства, в 14:30 в ГУ МЧС России по Ленинградской области поступило сообщение о том, что в Бокситогорском районе на перегоне железнодорожной станции Ефимовская - Коли Октябрьской железной дороги произошел сход колесной пары электровоза поезда, следовавшего из Воркуты в Санкт-Петербург.
"К месту происшествия были направлены два восстановительных поезда ОАО "РЖД", дежурная смена 118-й пожарной части и оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона в составе семи человек и трех единиц техники. Железнодорожное полотно не повреждено, пострадавших нет. Проводятся восстановительные работы", - сообщили в региональном ГУ МЧС.
По факту ЧП транспортная полиция начала проверку.