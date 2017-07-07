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Спасатели провели противоаварийные учения на Ростовской атомной электростанции

Общество Безопасная жизнь
7 июля, 16:15 UTC+3

Личный состав девятого отряда ФПС также организовал собрание по итогам работы за первое полугодие

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МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Сотрудники МЧС провели комплексные двухдневные учения на Ростовской атомной электростанции. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Ростовской области.

"В соответствии с планом подготовки к комплексному противоаварийному учению на Ростовской АЭС состоялась отработка мероприятий, проводимых во второй день учений", - сообщили в ГУ МЧС.

В ходе учений спасатели продемонстрировали представителям АЭС возможности боевых пожарных подразделений по ликвидации различных ЧС на охраняемой территории.

В этот же день личный состав девятого отряда ФПС по Ростовской области, участвовавший в учениях, подвел итоги деятельности за первое полугодие текущего года. "В ходе собрания были заслушаны отчеты руководителей подразделений, определены задачи на предстоящий период", - добавили в ГУ МЧС. 

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