Спасатели провели противоаварийные учения на Ростовской атомной электростанции

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Сотрудники МЧС провели комплексные двухдневные учения на Ростовской атомной электростанции. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Ростовской области.

"В соответствии с планом подготовки к комплексному противоаварийному учению на Ростовской АЭС состоялась отработка мероприятий, проводимых во второй день учений", - сообщили в ГУ МЧС.

В ходе учений спасатели продемонстрировали представителям АЭС возможности боевых пожарных подразделений по ликвидации различных ЧС на охраняемой территории.

В этот же день личный состав девятого отряда ФПС по Ростовской области, участвовавший в учениях, подвел итоги деятельности за первое полугодие текущего года. "В ходе собрания были заслушаны отчеты руководителей подразделений, определены задачи на предстоящий период", - добавили в ГУ МЧС.