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Спасатели ликвидировали пожар на комбикормовом заводе в Оренбурге

Общество Безопасная жизнь
11 июля, 8:22 UTC+3 ОРЕНБУРГ ОРЕНБУРГ 11, июля. /ТАСС

В результате пожара никто не пострадал

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ОРЕНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Сотрудники ГУ МЧС России по Оренбургской области потушили пожар на комбикормовом заводе в Оренбурге, сообщили во вторник в пресс-службе управления.

"На территории ООО "Комбикормовый завод" по адресу: город Оренбург, улица Невельская, ликвидирован пожар в 03:03 местного времени (01:03 мск - прим. ТАСС). К ликвидации последствий пожара всего привлекалось 59 человек и 25 единиц техники, в том числе от МЧС России по Оренбургской области - 40 человек и 14 единиц техники", - уточнили в ведомстве.

Огонь повредил цех по производству комбикорма на общей площади 30 квадратных метров. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается.

Это уже второй пожар за месяц на территории комбикормового завода - 23 июня здесь загорелся старый склад площадью более 1 тыс. квадратных метров.

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