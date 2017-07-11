Спасатели ликвидировали пожар на комбикормовом заводе в Оренбурге

ОРЕНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Сотрудники ГУ МЧС России по Оренбургской области потушили пожар на комбикормовом заводе в Оренбурге, сообщили во вторник в пресс-службе управления.

"На территории ООО "Комбикормовый завод" по адресу: город Оренбург, улица Невельская, ликвидирован пожар в 03:03 местного времени (01:03 мск - прим. ТАСС). К ликвидации последствий пожара всего привлекалось 59 человек и 25 единиц техники, в том числе от МЧС России по Оренбургской области - 40 человек и 14 единиц техники", - уточнили в ведомстве.

Огонь повредил цех по производству комбикорма на общей площади 30 квадратных метров. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается.

Это уже второй пожар за месяц на территории комбикормового завода - 23 июня здесь загорелся старый склад площадью более 1 тыс. квадратных метров.