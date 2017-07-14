В Крыму отремонтировали здания всех пожарно-спасательных частей

ТАСС, 14 июля. Все здания пожарно-спасательных частей Крыма отремонтированы в рамках Года гражданской обороны, сообщили в Главном управлении МЧС по Республике Крым.

"В связи с решением коллегии МЧС России о капитальном ремонте зданий пожарно-спасательных подразделений в Главное управление МЧС России по Республике Крым поступили средства на ремонт и благоустройство пожарных частей в полном объеме, - говорится в сообщении. - Проведена большая работа приведению в надлежащий вид пожарно-спасательных подразделений Республики Крым, осуществлен неотложный косметический ремонт фасадов и помещений в 32 пожарно-спасательных частях, расположенных на полуострове".

По словам начальника республиканского главка МЧС, такая работа направлена в первую очередь на создание комфортных условий для работы личного состава. "Материальная поддержка имеет целевое назначение. Она направлена на косметический ремонт зданий, замену отопительного оборудования, приобретение энергосберегающих систем, установку теплосберегающих окон, приборов учета водо- и электроснабжения, а также обустройство помещений, в том числе мест отдыха личного состава", - отметил он.

В соответствии со списком капитального ремонта зданий и коммунальных сооружений на 2017 год, по объектам Южного регионального центра МЧС России в Республике Крым проведен капитальный ремонт пожарных частей, входящих в состав Главного управления МЧС России по республике.