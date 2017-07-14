Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.07:
$ 59.88
€ 68.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Крыму отремонтировали здания всех пожарно-спасательных частей

Общество Безопасная жизнь
14 июля, 13:12 UTC+3

Ремонт зданий проходит в рамках Года гражданской обороны

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 14 июля. Все здания пожарно-спасательных частей Крыма отремонтированы в рамках Года гражданской обороны, сообщили в Главном управлении МЧС по Республике Крым.

"В связи с решением коллегии МЧС России о капитальном ремонте зданий пожарно-спасательных подразделений в Главное управление МЧС России по Республике Крым поступили средства на ремонт и благоустройство пожарных частей в полном объеме, - говорится в сообщении. - Проведена большая работа приведению в надлежащий вид пожарно-спасательных подразделений Республики Крым, осуществлен неотложный косметический ремонт фасадов и помещений в 32 пожарно-спасательных частях, расположенных на полуострове".

По словам начальника республиканского главка МЧС, такая работа направлена в первую очередь на создание комфортных условий для работы личного состава. "Материальная поддержка имеет целевое назначение. Она направлена на косметический ремонт зданий, замену отопительного оборудования, приобретение энергосберегающих систем, установку теплосберегающих окон, приборов учета водо- и электроснабжения, а также обустройство помещений, в том числе мест отдыха личного состава", - отметил он.

В соответствии со списком капитального ремонта зданий и коммунальных сооружений на 2017 год, по объектам Южного регионального центра МЧС России в Республике Крым проведен капитальный ремонт пожарных частей, входящих в состав Главного управления МЧС России по республике. 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Мощи Николая Чудотворца в Санкт-Петербурге: что нужно знать паломникам о святыне
Семьи России: истории любви, счастья и успеха
Неделя высокой моды в Париже: сказки, ретро и продуманные провокации
Фото
10
В первые же часы к мощам Николая Чудотворца в Петербурге выстроилась очередь
5
Ковчег с мощами Николая Чудотворца доставили в Санкт-Петербург
6
Ночной московский велопарад собрал 10 тысяч участников
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Захарова: в Москве удивлены тональностью комментариев Госдепа о главе МИД РФ
2
Захарова сообщила об активной работе посольства по ситуации с задержанием россиян в Турции
3
СМИ: Siemens может выйти из СП с "Силовыми машинами" после истории с турбинами
4
Блогер Соколовский внесен в перечень террористов и экстремистов
5
Спорные турбины: для чего нужно оборудование, поставленное в Крым
6
Россия может сократить число сотрудников посольства США из-за ситуации с дипсобственностью
7
Украинцы спешат на отдых в Крым на велосипедах, машинах и пешком
Темы дня
Реклама