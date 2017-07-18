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МЧС развернет пункт жизнеобеспечения рядом с закрытым участком трассы "Колыма"

Общество Безопасная жизнь
18 июля, 10:40 UTC+3

В настоящее время на федеральной автодороге проходят ремонтые работы по восстановлению подъезда к мосту через речку Тый-Сынага

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ТАСС, 18 июля. Спасатели ГУ МЧС РФ по Якутии развернут мобильный пункт жизнеобеспечения на федеральной трассе "Колыма" в районе закрытого участка. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

"На 542-м км федеральной автодороги "Колыма" начинаются ремонтно-восстановительные работы по восстановлению подъезда к мосту через речку Тый-Сынага. На место выехала оперативная группа Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) и спасатели Якутского поисково-спасательного отряда, которые, прибыв на место, развернут мобильный пункт жизнеобеспечения", - сказал сотрудник пресс-службы.

На подъезде к закрытому участку ГИБДД предупреждает водителей. Выставлены информационные билборды. "В настоящее время информация о количестве скопившегося автотранспорта не поступала. Всего на поврежденном участке федеральной автомобильной дороги задействовано 12 человек и 10 единиц техники", - уточнили в ведомстве.

В понедельник, 17 июля, в результате обильных осадков поднялся уровень воды в реке Тый-Сынага. Произошло обрушение плит подъезда к мосту через реку со стороны поселка Теплый Ключ Томпонского района на автотрассе "Колыма". 

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