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Флаг 90-летия пожарной охраны России поднят на Эльбрус

Общество Безопасная жизнь
18 июля, 12:40 UTC+3 НАЛЬЧИК НАЛЬЧИК 18, июля. /ТАСС

Восхождение на Эльбрус проходило 15 июля по инициативе начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Эльбрусскому району КБР Мухадина Кузахметова

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НАЛЬЧИК, 18 июля. /ТАСС/. Сотрудники МЧС России подняли флаг Государственной пожарной охраны на высшую точку Европы - гору Эльбрус (высота над уровнем моря 5642 метра), посвятив восхождение 90-летию службы, сообщили во вторник в пресс-службе управления ведомства по Кабардино-Балкарии (КБР).

"Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Эльбрусскому району КБР Мухадин Кузахметов решил юбилей своей профессии отметить восхождением на высочайшую вершину Европы - Эльбрус с флагом 90-летия Государственного пожарного надзора. Коллектив надзорного ведомства его поддержал. 15 июля он в составе группы успешно покорил Эльбрус и развернул флаг, как и планировал", - говорится в сообщении.

"В канун празднования 90-летия Государственного пожарного надзора, я не мог остаться в стороне и принял решение совершить восхождение на Эльбрус и водрузить знак юбилея службы, которой я отдал много лет своей жизни. Цель моего поступка - это популяризация, зачастую остающейся в тени, но несомненно очень важной профессии инспектора пожарного надзора. Так как наша профессия включает еще работу с детьми и подростками, надеюсь, для подрастающего поколения это восхождение станет примером выносливости и любви к своей профессии", - цитирует Кузахметова пресс- служба.

18 июля Федеральный государственный пожарный надзор России отмечает свой 90-летний юбилей. Государственный пожарный надзор МЧС России - это не только мощная и результативная система предупреждения и профилактики пожаров, реализации эффективных мер по защите населения и материальных ценностей от огня, но и эффективная защита интересов личности, общества и государства от чрезвычайных ситуаций, а также от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.

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