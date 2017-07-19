Дознаватели МЧС установили 13 виновников лесных пожаров в Якутии

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ТАСС, 19 июля. Тринадцать виновных в возникновении лесных пожаров установлены дознавателями ГУ МЧС России по Якутии, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе ведомства.
"В ходе предварительных проверок и разыскных мероприятий установлены 13 лиц, причастных к возникновению природных пожаров. В отношении одного из них возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 261 УК РФ ("Уничтожение или повреждение лесных насаждений с крупным ущербом"), девять граждан привлечены к административной ответственности по ч. 4 ст. 8.32 КоАП РФ ("Нарушение правил пожарной безопасности в лесах, повлекшее возникновение лесного пожара"), - сказал сотрудник пресс-службы.
Режим чрезвычайной ситуации и особый противопожарный режим действуют в Якутии с 3 июля. В это время посещение лесов запрещено. Всего с начала года дознаватели составили 342 протокола за нарушения правил пожарной безопасности в лесах.