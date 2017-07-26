МЧС: ряд регионов затягивает введение системы "Безопасный город"

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МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Некоторые регионы России затягивают с внедрением систем аппаратно-программного комплекса "Безопасный город". Об этом в ходе заседания коллегии МЧС РФ заявил замглавы МЧС России Александр Чуприян.
"Ряд регионов не успевает вовремя обеспечить ввод системы в действие и ее нормальное функционирование по ряду причин", - сказал он. По словам Чуприяна, активно идет реализация и ввод системы в Курской, Архангельской, Вологодской, Свердловской и Тюменской областях, а также Краснодарском крае и Республике Алтай. В ближайшее время будет запущен процесс реализации комплекса в Тверской, Ярославской, Калининградской, Мурманской, Псковской, Иркутской и Кемеровской областях, а также на территории Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, в Приморском крае и Санкт-Петербурге.
"В настоящее время состав функций и систем аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" расширен с двух систем видеонаблюдения и фотовидеофиксации до 150-и систем, - уточнил Чуприян. - В концепцию комплекса заложены не только функции обеспечения безопасности, но и функции управления территориями. Инфраструктура, которая создается на базе "Безопасного города", является базой для развития всех производных функций по управлению городским хозяйством - так называемых умных городов, светлых городов, чистых городов и других тем, связанных с управлением городом".
Глава МЧС России Владимир Пучков подчеркнул, что решением правительства России МЧС РФ наделен полномочиями координатора комплекса "Безопасный город". "Необходимо активнее работать руководителям территориальных органов МЧС России с руководством субъектов регионов. На начальников ГУ МЧС России по субъектам возложена персональная ответственность за построение и развитие АПК "Безопасный город", - сказал Пучков. Обращаясь к руководителям территориальных органов МЧС, министр поручил взять на особый контроль вопросы построения и развития комплекса.
Особое внимание министр уделил вопросам внедрения системы в регионах, которые будут принимать чемпионат мира по футболу в 2018 году. "Добиться результатов в этом направлении - ваша прямая задача и ответственность", - сказал министр начальникам ГУ МЧС России указанных регионов. Пучков поставил задачу соответствующим руководителям до 30 апреля 2018 года обеспечить практическое внедрение сегментов АПК "Безопасный город" с учетом всех рисков. В настоящее время финансирование комплекса осуществляется за счет субъектов федерации.
Система аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в соответствии с поручением президента России Владимира Путина должна быть реализована на территории всей страны до 2020 года.