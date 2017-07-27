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На Камчатке спасатели помогают пострадавшим от грязевых потоков дачникам

Общество Безопасная жизнь
27 июля, 11:20 UTC+3

Более 50 сотрудников МЧС откапывают ворота и калитки, очищают от грязи, песка и глины хозпостройки в Елизовском районе

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ТАСС, 27 июля. Помощь дачникам, чьи участки пострадали от дождевого паводка и грязевых потоков на Камчатке, оказывается сотрудниками МЧС. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе регионального главка министерства.

"В течение четверга, 27 июля, сотрудники Камчатского спасательного центра МЧС России по просьбе владельцев дачных участков в Елизовском районе откапывают ворота и калитки, очищают от грязи, песка и глины хозпостройки. Вторая группа спасателей задействована в восстановлении подъездов к садовым товариществам и проездов внутри них", - сказал представитель ведомства.

Работы ведутся с помощью тяжелой инженерной техники, подвозится гравий для дорог. В аварийно-восстановительных работах задействованы более 50 спасателей.

26 июля в результате проливных дождей в Елизовском районе Камчатки с одного из вулканов сошли грязевые потоки. В результате пострадало около 30 дачных участков, была повреждена дорога районного значения. "Угрозы здоровью людей и рисков разрушения дачных домов в результате паводка не было. На месте происшествия всю ночь работала оперативная группа ГУ МЧС России по Камчатскому краю и Камчатского спасательного центра МЧС", - добавили в пресс-службе. 

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