Сотрудники МЧС Свердловской области получат 30 квартир до конца года

ТАСС, 2 августа. Порядка 30 квартир получат сотрудники ГУ МЧС РФ по Свердловской области до конца года, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе главка.

"До конца 2017 года Росимуществом планируется выделить 30 квартир для личного состава подразделений МЧС по Свердловской области. Кроме того, государственные жилищные сертификаты в этом и в следующем году получат по пять сотрудников", - цитируют в пресс-службе ВрИО начальника главка Ивана Павленко.

По его словам, в этом году квартиры получили десять семей сотрудников МЧС. Всего в регионе на учете нуждающихся в жилых помещениях состоят 237 сотрудников и военнослужащих. Еще 440 человек ожидают единовременной социальной выплаты на приобретение или строительство жилья, из них 27 - многодетные семьи.