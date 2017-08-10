Более 2,3 тыс. человек участвуют в ликвидации последствий паводка в Приморье

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Более 2,3 тыс. человек задействованы в ликвидации последствий паводка в Приморье, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.

"На территории районов Приморского края, попавших в зону бедствия, развернута группировка сил и средств РСЧС с численностью более 2,3 тыс. человек, 415 единиц техники, в том числе от МЧС России более 1,7 тыс. человек, 264 единицы техники, 62 плавстредства и три воздушных судна", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, в пострадавших от подтопления населенных пунктах организованы аварийно-восстановительные работы. В частности, на территории Уссурийского городского округа проведены работы по расчистке сточных канав в селе Баневурово, восстановлен поврежденный забор и произведена эвакуация архива детской больницы в Уссурийске. С придворовых территорий и из подвалов в Уссурийске произведена откачка воды.

Представитель МЧС также отметил, что спасатели доставили питьевую воду жителям села Барабаш и поселков Занадворовка и Овчинниково. "В населенном пункте Яковлевка сотрудники МЧС России проводили подворовые обходы и разбирали образовавшиеся завалы, в поселках Оленевод и Тихий Надеждинского района силами ДВРПСО производилась расчистка дороги к детскому саду и подворий. Владивостокским поисково-спасательным отрядом ДВРПСО МЧС России расчищались завалы, освобождались дороги в поселке Кугуки", - сказал сотрудник пресс-службы.

Проливные дожди в первых числах августа спровоцировали паводки в Приморском крае, где введен режим ЧС. 9 августа губернатор региона Владимир Миклушевский обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в ликвидации последствий паводка. На утро 10 августа в Приморье остаются подтопленными 29 населенных пунктов в шести муниципалитетах. Вода держится в 897 жилых домах и на 969 подворьях.