Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.08:
$ 59.93
€ 70.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Работа Керченской переправы возобновлена

Общество Безопасная жизнь
15 августа, 12:36 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 15, августа. /ТАСС

Ранее работы паромный переправы были приостановлена из-за сильного ветра

Поделиться
Материал из 1 страницы

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 августа. /ТАСС/. Работа Керченской паромной переправы, прерванная во вторник утром из-за ветра, возобновлена, сообщает Главное управление МЧС по региону.

"Работа Керченской паромной переправы возобновлена", - говорится в сообщении.

Оператор переправы "Морская дирекция" в свою очередь предупреждает, что переправа будет работать по фактическим погодным условиям.

Ранее сообщалось, что во вторник в 10:55 мск работа Керченской паромной переправы (соединяет Крымский полуостров с материковой Россией) была временно приостановлена в связи с сильным ветром.

Автомобилистам и пассажирам рекомендовано воздержаться от поездок на переправу до улучшения погодных условий.

В Крыму на 14-15 августа 2017 года объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются сильные ливни, грозы, град и шквал до 25 м/с. Прогнозировалась приостановка работы Керченской паромной переправы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Почему Седьмая симфония Шостаковича получила название "Ленинградская"
Монумент перед музеем атомной бомбардировки в Нагасаки
Нагасаки — город, который верит, что останется последним, пережившим ядерную бомбардировку
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Фото
Временно исполняющий обязанности губернатора Новгородской области Андрей Никитин (в центре) и председатель всероссийского предпринимательского объединения "Клуб лидеров по продвижению инициатив бизнеса" Артем Аветисян (справа)
7
В Новгородской области хотят возродить построенный Суворовым храм
10
"Счастье наступает внизу". Как советские альпинисты покоряли Эверест
38
Объявлены победители Международного конкурса фотожурналистики имени Стенина
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Глава МИД ФРГ: мир шокирован тем, насколько непредсказуемой стала политика США
2
Глава МИД ФРГ предложил отложить дискуссию о статусе Крыма
3
В Минске задержали российского психолога Михаила Козлова
4
ЦБ РФ впервые за 6 лет разместил облигации на сумму 150 млрд рублей
5
В центре Москвы горит жилая пятиэтажка
6
В КБ "Южное" заявили, что КНДР могла незаконно скопировать ракетные двигатели
7
ФСБ распространила видео допроса агента Службы безопасности Украины
Темы дня
Новости партнеров
Реклама