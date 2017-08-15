Работа Керченской переправы возобновлена

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 августа. /ТАСС/. Работа Керченской паромной переправы, прерванная во вторник утром из-за ветра, возобновлена, сообщает Главное управление МЧС по региону.

"Работа Керченской паромной переправы возобновлена", - говорится в сообщении.

Оператор переправы "Морская дирекция" в свою очередь предупреждает, что переправа будет работать по фактическим погодным условиям.

Ранее сообщалось, что во вторник в 10:55 мск работа Керченской паромной переправы (соединяет Крымский полуостров с материковой Россией) была временно приостановлена в связи с сильным ветром.

Автомобилистам и пассажирам рекомендовано воздержаться от поездок на переправу до улучшения погодных условий.

В Крыму на 14-15 августа 2017 года объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются сильные ливни, грозы, град и шквал до 25 м/с. Прогнозировалась приостановка работы Керченской паромной переправы.