Крупный лесной пожар ликвидирован в Ростовской области

ТАСС, 16 августа. Пожарные ликвидировали лесной пожар, действовавший на территории Каменского района Ростовской области. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.

"Лесной пожар, возникший накануне в Каменском районе, ликвидирован. Горение происходило на площади 20 га", - сказал собеседник агентства.

Пожарные продолжают работать на месте ЧП.

Возгорание сухой травы произошло в Ростовской области 15 августа. Сильный ветер перенес огонь на лес. В тушении участвовало почти 300 пожарных, 83 единицы техники, в том числе два вертолета и два беспилотника.