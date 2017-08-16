Крупный лесной пожар ликвидирован в Ростовской области

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ТАСС, 16 августа. Пожарные ликвидировали лесной пожар, действовавший на территории Каменского района Ростовской области. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.
"Лесной пожар, возникший накануне в Каменском районе, ликвидирован. Горение происходило на площади 20 га", - сказал собеседник агентства.
Пожарные продолжают работать на месте ЧП.
Возгорание сухой травы произошло в Ростовской области 15 августа. Сильный ветер перенес огонь на лес. В тушении участвовало почти 300 пожарных, 83 единицы техники, в том числе два вертолета и два беспилотника.