Ливни и град ожидаются в Крыму в ближайшие сутки

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 августа./ТАСС/. Ливни, усиление ветра, грозы и град ожидаются в Крыму в ближайшие сутки, сообщило в четверг Главное управление МЧС по региону.
"Вечером 17 августа 2017 года, в течение суток 18 августа в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 20-25 м/с", - отмечается в сообщении.
Спасатели призывают местных жителей и гостей полуострова соблюдать меры безопасности при сильном дожде и порывистом ветре: держаться на улице подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередачи, при получении информации о выпадении обильных осадков воздержаться от поездок по городу, по возможности оставаться в квартире или на работе.