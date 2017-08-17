Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.08:
$ 59.25
€ 69.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ливни и град ожидаются в Крыму в ближайшие сутки

Общество Безопасная жизнь
17 августа, 12:46 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ, 17 августа./ТАСС

Порывы ветра могут достигать 20-25 м/с

Поделиться
Материал из 1 страницы

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 августа./ТАСС/. Ливни, усиление ветра, грозы и град ожидаются в Крыму в ближайшие сутки, сообщило в четверг Главное управление МЧС по региону.

"Вечером 17 августа 2017 года, в течение суток 18 августа в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 20-25 м/с", - отмечается в сообщении.

Спасатели призывают местных жителей и гостей полуострова соблюдать меры безопасности при сильном дожде и порывистом ветре: держаться на улице подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередачи, при получении информации о выпадении обильных осадков воздержаться от поездок по городу, по возможности оставаться в квартире или на работе.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Парашюты вместо протезов
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
Три Спаса: кремлевские и монастырские рецепты из яблок, меда и орехов
Фото
7
Благоустройство площади Тверской заставы в Москве находится в завершающей стадии
Временно исполняющий обязанности губернатора Новгородской области Андрей Никитин (в центре) и председатель всероссийского предпринимательского объединения "Клуб лидеров по продвижению инициатив бизнеса" Артем Аветисян (справа)
7
В Новгородской области хотят возродить построенный Суворовым храм
10
"Счастье наступает внизу". Как советские альпинисты покоряли Эверест
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Абонент МТС подал иск к оператору на 30 млрд рублей
2
ФАС возбудила дела против "Дикси" и "Магнита" за дискриминацию поставщиков
3
Источник: Глаголеву похоронят в Москве на Троекуровском кладбище
4
Проект "Наедине со всеми" на Первом закрыт по инициативе Меньшовой
5
Около 150 тыс. человек подписаны на ПФР в социальных сетях
6
Благоустройство площади Тверской заставы в Москве находится в завершающей стадии
7
Президент Южной Кореи заявил, что на полуострове больше никогда не будет войны
Темы дня
Новости партнеров
Реклама