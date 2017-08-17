МЧС Алтая допустило более половины образовательных заведений к учебному году

ТАСС, 17 августа. Более половины образовательных учреждений Алтайского края готовы к учебному году по показателям пожарной безопасности. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

"Комиссионные приемки образовательных учреждений Алтайского края начались в августе. Сотрудниками пожарного надзора принято 1473 учреждения, в которых все выявленные нарушения требований пожарной безопасности были устранены", - сказали в ведомстве.

Всего в регионе 2302 учебных заведения. В них проверяется соответствие всем требованиям пожарной безопасности. В том числе проводятся инструктажи с персоналом.

Также весь сентябрь во всех образовательных учреждениях края будет проведен "Месячник безопасности детей"." В рамках месячника пройдут выставки пожарно-спасательной техники, экскурсии в пожарно-спасательные части, показные занятия", - добавили в пресс-службе.