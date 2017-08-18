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Транспортное сообщение в Приморье полностью восстановлено после паводка

Общество Безопасная жизнь
18 августа, 0:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, августа. /ТАСС

Энергоснабжение и транспортное сообщение со всеми населенными пунктами восстановлено в полном объеме

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МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Все реки в Приморье вернулись в берега, транспортное сообщение восстановлено, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе МЧС России.

"На данный момент все реки вернулись в берега, а сообщение с отрезанными (паводком - прим. ТАСС) селами восстановлено. В Уссурийске остаются подтопленными два жилых дома, повреждены 28 участков автомобильных дорог", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, в трех пунктах временного размещения остается 41 человек. "Энергоснабжение и транспортное сообщение со всеми населенными пунктами восстановлено в полном объеме. Проведена очистка более 1300 придомовых территорий, просушены свыше 120 домов, вывезено около 1500 кубометров конструкций и обломков, вода откачана из более чем в 650 жилых домов, проведена распиловка 230 кубометров деревьев. Также было доставлено свыше 7000 литров питьевой бутилированной воды", - отметил он.

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Ранее в зону стихии в Приморском крае попали 35 населенных пунктов, в регионе размыло дороги, было повреждено железнодорожное полотно. Несколько населенных пунктов отрезало паводком. В шести районах края был введен режим чрезвычайной ситуации.

В четверг первый заместитель министра Владимир Степанов лично проконтролировал аварийно-восстановительные работы в Приморском крае, принял участие в совещании по вопросам ликвидации последствий природной стихии, в ходе которого распорядился увеличить группировку сил в зоне ЧС на 500 спасателей. На данный момент в восстановительных работах в Приморском крае участвуют более 3000 человек, задействованы свыше 400 единиц техники, из них от МЧС России - около 2500 человек и свыше 260 единиц техники.

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