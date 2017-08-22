Волонтеры предлагают создать при МЧС колл-центр для спасения бездомных животных

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Всероссийская общественная организация "Союз добровольцев России" предлагает создать на базе МЧС колл-центр, который будет обрабатывать звонки, касающиеся помощи бездомным животным. Соответствующее обращение на имя министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимира Пучкова имеется в распоряжении ТАСС.

"Сейчас нет единого центра горячей линии, куда можно позвонить, или куда могут переключить, в случае возникновения проблем с животными. Мы хотим, чтобы по вопросам бездомных животных через единый номер 112 /единый номер службы спасения - прим. ТАСС/ можно было бы связаться с организациями, занятыми защитой животных. Поводом может быть, как попадание животного в трудную ситуацию, так и случаи жестокого обращения", - рассказал ТАСС сопредседатель координационного совета ВОО "Союз добровольцев России" Сергей Бондаренко.

Бондаренко также пояснил, что зачастую в МЧС поступают одновременно звонки о пострадавших людях и животных. У профессиональных спасателей всегда стоит приоритетная задача помогать людям. Однако зоозащитные организации могли бы реагировать на вызовы, связанные с попавшими в беду животными.

Собеседник ТАСС также отметил, что Союз добровольцев рассчитывает на помощь МЧС в организации колл-центра для помощи животным, поскольку организация имеет тесные связи с ведомством и неоднократно отмечалась государственными наградами. Службе предлагается дать название "Зоопатруль Ирга" в честь лабрадора, признанного лучшей собакой- спасателем МЧС России в 2017 году. Письмо министру Пучкову отправлено в понедельник.