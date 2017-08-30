Завершена расчистка дороги после селя на Красной Поляне в Сочи

КРАСНОДАР, 30 августа. /ТАСС/. Дорожные службы завершили расчистку дороги после селя на Красной Поляне около Сочи, сообщил ТАСС в среду представитель аварийно-спасательной службы "Кубаньспас".

"Расчистка завершена. Дорожные службы пришли с техникой и расчистили", - сказал он.

Во вторник днем на Красной Поляне сошел сель, засыпавший машину, припаркованную около курорта "Роза Хутор". Позднее из туннеля на дорогу, на которую сошел сель, не могли выехать около 15 автомобилей, спасатели вывели из туннеля 30 человек, в том числе 10 детей.

Красная Поляна - высокогорный горнолыжный курорт в предгорьях Кавказа, расположен недалеко от Сочи.