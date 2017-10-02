МЧС: в России значительно возросло количество аварий на объектах ЖКХ

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. МЧС России констатирует значительный рост аварий на объектах ЖКХ в России. Об этом заявил первый заместитель начальника Национального центра управления в кризисных ситуациях (НЦУКС) Игорь Кутровский в ходе селекторного совещания главе МЧС России Владимиру Пучкову.

"За прошедший месяц на территории России произошло 37 аварий на объектах ЖКХ и энергообъектах", - сказал он.

По словам Кутровского, это значительно больше, чем за аналогичный период прошлого года. "Отмечаем рост более, чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Все нарушения были ликвидированы в кратчайшие сроки", - сказал первый замначальника НЦУКС.