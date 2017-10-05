Свыше 200 сотрудников МЧС обеспечивают безопасность Дня города в Грозном

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Пожарные и спасатели обеспечивают безопасность праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню города Грозный, Дню учителя и Дню чеченской молодежи. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Чеченской Республике.

"Для обеспечения безопасности праздничных мероприятий привлечены 140 человек, задействована 21 единица техники. Дополнительные посты выставлены и на автодорогах Чечни. 80 специалистов МЧС дежурят вдоль федеральной трассы Р-217, а также в горных районах, куда в эти дни ожидается большой поток туристов", - уточнили в ГУ МЧС.

Торжественные и спортивные мероприятия проходят в Грозном со среды. Во дворце спорта им. У. Ахтаева проходит чемпионат России по боксу, 4 октября состоялся ежегодный массовый велопробег VELOS-2017, в спорт-холле "Колизей" прошел турнир по смешанным единоборствам, здесь же состоятся международные соревнования по вольной борьбе. На 6 и 7 октября на автодроме "Крепость Грозная" запланированы состязания по кольцевым гонкам AKHMATRACE-2017 и матч ветеранов футбола на стадионе "Ахмат-Арена".

В четверг ко Дню города в Грозном будет организована этническая выставка, в амфитеатре состоится праздничный концерт, а также торжественное открытие гостиницы "Турист" на берегу "Грозненского моря". Завершит торжественные мероприятия праздничный салют.