Спасатели нашли потерявшихся при восхождении на гору Фалаза в Приморье туристов

Экспонаты руками трогать: как путешествуют люди с ограниченными возможностямиОбщество 16 октября, 13:03
В отношении министра природных ресурсов Омской области организуют проверку из-за выбросовСибирь 16 октября, 13:03
Левченко предложил разработать систему стимулирования сбора налогов для регионов-доноровНовости партнеров 16 октября, 13:02
"Сухой" передал ВКС России партию фронтовых бомбардировщиков Су-34Армия и ОПК 16 октября, 13:00
Вопрос об участии штангистов РФ в Юношеской олимпиаде будет решен на исполкоме IWFСпорт 16 октября, 12:59
Павел Колобков примет участие в праздновании 500 дней до Зимней универсиады-2019Новости партнеров 16 октября, 12:57
Ультиматум Дурову: заблокируют ли в России TelegramОбщество 16 октября, 12:50
Что регионы РФ будут делать с объектами после ЧМ-2018Спорт 16 октября, 12:38
Погрузка экспортных грузов на сети РЖД в адрес российских портов выросла на 6%Транспорт 16 октября, 12:38
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВЛАДИВОСТОК, 16 октября. /ТАСС/. Спасатели нашли двух туристов, которые потерялись в лесу при восхождении на гору Фалаза в Приморском крае, сообщила в понедельник пресс-служба администрации Приморского края.
"Группа спасателей Приморской-поисково-спасательной службы нашла двух жителей Уссурийска, заблудившихся при восхождении на гору Фалаза в Шкотовском районе вечером в воскресенье, 15 октября", - говорится в сообщении.
Уточняется, что звонок на единый телефон оперативных служб 112 поступил от мужчины и женщины 1991 года рождения. При восхождении на гору Фалаза они сбились с пути и не смогли найти дорогу.
"Для помощи потерявшимся выехала группа приморских спасателей, которая ночью в ходе поисков обнаружила людей и доставила на базу отдыха в село Анисимовка", - уточнила пресс-служба.
Отмечается, что состояние найденных удовлетворительное, медицинская помощь им не потребовалась. Специалисты обращают внимание жителей и гостей Приморья, что при походе в лес или в горы гражданам следует внимательнее относиться к собственной безопасности.
Гора Фалаза является одной из самых популярных среди туристов Приморского края вершин. Она отличается доступностью и невысокой сложностью восхождения. С мая по октябрь она ежегодно переживает наплыв любителей пешего туризма.