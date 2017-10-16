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Спасатели нашли потерявшихся при восхождении на гору Фалаза в Приморье туристов

Общество Безопасная жизнь
16 октября, 12:15 UTC+3

Заблудившиеся мужчина и женщина сами связались со спасателями

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ВЛАДИВОСТОК, 16 октября. /ТАСС/. Спасатели нашли двух туристов, которые потерялись в лесу при восхождении на гору Фалаза в Приморском крае, сообщила в понедельник пресс-служба администрации Приморского края.

"Группа спасателей Приморской-поисково-спасательной службы нашла двух жителей Уссурийска, заблудившихся при восхождении на гору Фалаза в Шкотовском районе вечером в воскресенье, 15 октября", - говорится в сообщении.

Уточняется, что звонок на единый телефон оперативных служб 112 поступил от мужчины и женщины 1991 года рождения. При восхождении на гору Фалаза они сбились с пути и не смогли найти дорогу.
"Для помощи потерявшимся выехала группа приморских спасателей, которая ночью в ходе поисков обнаружила людей и доставила на базу отдыха в село Анисимовка", - уточнила пресс-служба.

Отмечается, что состояние найденных удовлетворительное, медицинская помощь им не потребовалась. Специалисты обращают внимание жителей и гостей Приморья, что при походе в лес или в горы гражданам следует внимательнее относиться к собственной безопасности.

Гора Фалаза является одной из самых популярных среди туристов Приморского края вершин. Она отличается доступностью и невысокой сложностью восхождения. С мая по октябрь она ежегодно переживает наплыв любителей пешего туризма.

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