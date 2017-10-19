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Саперы МЧС нашли 20 боеприпасов времен войны в зоне фестиваля "Русская Троя" в Севастополе

Общество Безопасная жизнь
19 октября, 17:41 UTC+3

В ведомстве пояснили, что обнаруженные взрывоопасные предметы не имеют музейной ценности и будут утилизированы

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ТАСС, 19 октября. Пиротехники МЧС Севастополя очистили от взрывоопасных предметов территорию, где будет проводиться военно-исторический фестиваль "Русская Троя", сообщили в четверг в пресс-службе регионального главка МЧС России.

"28 и 29 октября на территории Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя пройдет международный военно-исторический фестиваль "Русская Троя". Для того, чтобы подготовить площадки к проведению фестиваля, руководство музея обратилось в Главное управление МЧС России по Севастополю за помощью в обследовании местности на наличие взрывоопасных предметов времен Крымской и Великой Отечественной войн", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, саперы МЧС проверили территории площадью 3,56 га, где будут проводиться исторические реконструкции и появятся интерактивные площадки. "За это время было обнаружено 20 боеприпасов различных типов и калибров, в том числе пять авиабомб. Самая крупная из них - SC-500 немецкого производства. Она была найдена в парковой зоне, прилегающей к Историческому бульвару. От поверхности земли взрывоопасный предмет отделяло чуть более 20 сантиметров грунта", - отметил представитель регионального главка МЧС.

"Найденная нашими пиротехниками бомба была в очень хорошем состоянии. На ней сохранилась читаемая маркировка взрывателя и стабилизатор, в полости которого находился документ заводской приемки. Общий вес боеприпаса составляет 500 кг, а взрывчатого вещества (тротил) - 254 кг. Во время войны они предназначалась для поражения живой силы и техники, а также для разрушения конструкций зданий", - сказал сотрудник пресс-службы. Он отметил, что найденные боеприпасы не представляют музейной ценности, их утилизирует МЧС.

Военно-исторический фестиваль проводится при прямой поддержке Министерства культуры РФ, а его организаторами стали Государственный музей героической обороны и освобождения Севастополя и Российское военно-историческое общество. Участники клубов воссоздадут события из истории осажденного города там, где в годы обороны шли упорные бои: на Историческом бульваре, на территории четвертого бастиона и батарее Костомарова.

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