Пункт обогрева начал работу на трассе "Кола" в Мурманской области в связи с непогодой

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. МЧС предупредило о сильном ветре в Мурманске и области в понедельник, 15 января. В связи с этим на федеральной трассе "Кола" начал работу пункт обогрева, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"Сегодня, 15 января, и до конца суток на севере Мурманской области и в Мурманске наблюдается юго-западный ветер в порывах до 22 м/с, позёмок. На федеральной трассе Р-21 "Кола" со стороны Апатитов организована работа подвижного пункта обогрева", - сказали в министерстве.

При ухудшении погоды и в экстренных случаях региональное ГУ МЧС будет проводить sms-рассылки и оповещение на УКВ-частотах для дальнобойщиков.