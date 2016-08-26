В Одессе националисты сорвали общественные слушания по переименованию улиц

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ОДЕССА, 26 августа. /ТАСС/. Представители националистических организаций ворвались в пятницу в здание Одесского городского совета и заблокировали процедуру проведения общественных слушаний по переименованию улиц в рамках декоммунизации. Об этом с места событий передает корреспондент ТАСС.
26 августа в Одессе должны были пройти общественные слушания по переименованию названий объектов города в рамках декоммунизации. Каждый желающий житель города мог прийти в мэрию с паспортом и проголосовать за тот или иной вариант.
Незадолго до слушаний перед зданием горсовета начался митинг националистов - представителей организаций "Свобода", "Азов", движения "Антитрухановский майдан". Они требовали назвать улицы именами националистов или солдат, погибших в ходе силовой операции в Донбассе. Так, проспект Маршала Жукова радикалы требовали назвать в честь Небесной сотни (сто погибших в результате беспорядков в ходе "евромайдана"), а улицу Валентины Терешковой переименовать в улицу Героев Крут.
К началу слушаний националисты ворвались в здание мэрии и заблокировали трибуну. Применяя силу и выкрикивая нецензурные ругательства, агрессивно настроенные участники "Азова" и "Свободы" начали выгонять пришедших на голосование одесситов.
Жителей города пыталась защитить полиция. Служители порядка пытались вывести из зала разбушевавшихся молодчиков, но те оказывали ожесточенное сопротивление. Между сотрудниками правоохранительных органов и представителями националистических организаций произошло столкновение. В итоге полиция попросила одесситов в целях безопасности покинуть зал.
Впоследствии представитель пресс-службы Одесского горсовета сообщила, что в связи с беспорядками в зале общественные слушания переносятся на неопределенный срок.