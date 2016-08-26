Белый дом: действия военных моряков Ирана являются неприемлемыми

ВАШИНГТОН, 26 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Столкновения между американскими и иранскими военными моряками в зоне Персидского залива в последние несколько дней удалось избежать только благодаря профессионализму ВМС США. Такое мнение выразил на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джошуа Эрнест, комментируя недавние инциденты в районе Персидского залива с участием ВМС США и Корпуса стражей исламской революции Ирана.

Официальный представитель президента США утверждал, что действия иранцев в тех ситуациях были "неприемлемыми". "Только благодаря профессионализму" Военно-морских сил США "удалось избежать более серьезного инцидента", считает Эрнест.

Одновременно он признал, что американской стороне не вполне ясны мотивы нынешних действий иранских военных моряков. Ситуацию осложняет то, что между США и Ираном нет дипломатических отношений, за счет которых можно было бы дополнительно обсудить случившееся, отметил представитель американского лидера. В связи с этим он напомнил, что США и Россия, в случае необходимости, обсуждают по военным и дипломатическим каналам те эпизоды взаимодействия Вооруженных сил двух стран, которые вызывают тревогу. В случае с Ираном такая возможность у США отсутствует, констатировал Эрнест.