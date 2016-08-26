Только 4% украинцев могут позволить себе авиаперелеты

КИЕВ, 26 августа. /ТАСС/. Самолеты для граждан Украины стали "элитным" видом транспорта, который могут позволить только 4% из них. Об этом в пятницу заявил исполняющий обязанности генерального директора киевского аэропорта "Борисполь" Евгений Дыхне.

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"На сегодняшний день самолетами пользуются лишь 4% населения Украины. Поэтому стоимость перелетов достаточно высока", - приводит его слова "Общественное ТВ". Дыхне считает, что "авиационный перелет для некоторых является элитным видом транспорта".

"Расстояние между двумя аэропортами в стране очень короткое. Максимальное плечо - 500 км. Это невыгодно для регулярных рейсов, поскольку самое дорогое на рейсе: взлет, посадка, оплата сборов в аэропорту", - объяснил руководитель "главной воздушной гавани Украины", почему стоимость авиабилетов на внутренние перелеты практически равна зарубежным. Он добавил, что низкая емкость рынка авиаперевозок на Украине влияет на увеличение цены билета.

Дыхне напомнил, что внутренние рейсы не освобождены от налога на добавленную стоимость, а украинские авиакомпании находятся в неравных условиях с иностранными: они вынуждены, выполняя требование Нацбанка, продавать всю валютную выручку, а затем вновь покупать валюту для расчетов с контрагентами. "Это они делают каждый день, обогащают банки себе в убыток, - отметил он. - Соответственно, это все ложится на плечи пассажиров". В итоге, по его словам, из-за низкой загрузки и высоких затрат, сегодня стоимость билета из Киева во Львов или Португалию примерно одинакова.