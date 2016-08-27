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Белый дом осудил последние теракты, совершенные боевиками РПК в Турции

Международная панорама
27 августа, 0:17 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков
Ранее о том, что теракт на юго-востоке Турции, в результате которого 11 полицейских погибли, 78 человек пострадали, был совершен боевиками РПК, заявил премьер-министр страны Бинали Йылдырым
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ВАШИНГТОН, 27 августа. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. США осудили теракты, осуществленные боевиками Рабочей партии Курдистана (РПК) в Турции за последние два дня. С соответствующими заявлениями выступил в пятницу официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Нед Прайс.

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"Соединенные Штаты решительным образом осуждают совершенный сегодня (в пятницу) теракт у полицейского штаба на юго-востоке Турции, который привел к многочисленным жертвам, - говорится в распространенном заявлении. - Мы также осуждаем произошедшее накануне нападение (боевиков РПК) на кортеж лидера оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Кемаля Кылычдароглу".

Прайс выразил "глубокую обеспокоенность в связи с тенденцией роста насилия со стороны РПК на территории Турции". "Мы по-прежнему поддерживаем Турцию, нашего союзника по НАТО и партнера, страдающего от терактов, жертвами которых становятся как сотрудники служб безопасности, так и гражданские лица. Мы находимся в тесном контакте с турецкими властями и вновь подтверждаем нашу приверженность совместной работе с Турцией в деле противостояния злу терроризма", - заключил представитель Белого дома.

Ранее о том, что теракт на юго-востоке Турции, в результате которого 11 полицейских погибли, 78 человек пострадали, был совершен боевиками РПК, заявляли премьер-министр страны Бинали Йылдырым и местные власти провинции Ширнак. Боевики подорвали начиненный взрывчаткой грузовик на полицейском пункте проверки и досмотра в уезде Джизре. Этот КПП располагался в 50 метрах от здания регионального командования спецназа полиции, которое получило сильные повреждения.

Нападение на кортеж НРП произошло на автодороге в гористой области провинции Артвин. По заявлениям представителей партии, террористы планировали подорвать автомашины с помощью гранатомета и расстрелять находившихся в них людей из пулеметов. В регионе при поддержке армии и жандармерии начата широкомасштабная операция по поиску и нейтрализации нападавших, перекрыты некоторые автодороги.

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