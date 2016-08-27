Врач: заключение о состоянии здоровья Трампа было составлено "за пять минут"

НЬЮ-ЙОРК, 27 августа. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Заключение о состоянии здоровья Дональда Трампа, сделанное до того, как он был утвержден кандидатом в президенты США от Республиканской партии, было составлено "за пять минут".

Об этом сообщил в пятницу в интервью телекомпании NBC доктор Харольд Борнштейн, автор заключения.

Он подтвердил, что 35 лет является лечащим врачом 70-летнего Трампа. "Состояние его здоровья отменное, особенно умственное состояние", - заверил доктор.

По его словам, когда ему поручили написать заключение, он размышлял целый день. В итоге врач напечатал текст из четырех абзацев за пять минут, пока ждал шофер в машине, присланный миллиардером за документом. "Мне кажется, что я невольно позаимствовал его (Трампа) манеру речи, только интерпретировал на свой лад", - заметил Борнштейн, признав, что формулировки в заключении не соответствуют методичному и детальному стилю, принятому в медицине.

Доктор описал состояние сердечно-сосудистой системы, давление крови и другие параметры не конкретными цифрами, а словами "изумительное", "отменное", "лучше не бывает". "Могу заявить однозначно, что Трамп в случае избрания будет самым здоровым человеком на посту президента", - утверждал врач в заключении, опубликованном еще в декабре 2015 года.

В интервью NBC Борнштейн дал более трезвую и выдержанную оценку состоянию здоровья республиканца. "Я думаю, что он чувствует себя не лучше и не хуже любого человека, который занимается зарядкой каждый день. Он не курит, не пьет, и с семьей у него все в порядке", - сказал доктор.

Тема здоровья стала актуальной в свете обострения борьбы Трампа с кандидатом в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон. На прошлой неделе магнат упрекнул свою соперницу в "недостатке моральной и физической выносливости, которые требуются для разгрома" террористической группировки "Исламское государство (ИГ, запрещена в РФ). Клинтон неоднократно приписывали наличие заболеваний.

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