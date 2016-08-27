Президент Индонезии примет участие в саммите G20 в Ханчжоу

СИНГАПУР, 27 августа. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Президент Индонезии Джоко Видодо примет участие в саммите "Большой двадцатки" (G20), который пройдет 4-5 сентября в китайском городе Ханчжоу. Об этом сообщает информационное агентство ANTARA.

"Глава государства прибудет 2 сентября и проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства, которое приводит ANTARA. "Участие в саммите подтверждает приверженность позиции Индонезии как ключевого игрока в регионе", - отметили в МИД.

На переговорах лидеров двух стран "будет также обсуждаться широкий круг вопросов, в числе которых проблемы безопасности, расширения торгово-экономического, инвестиционного сотрудничества", говорится в заявлении.

В течение года отношения между Джакартой и Пекином были омрачены несколькими инцидентами, связанными с арестом китайских рыбаков в территориальных водах Индонезии. Вместе с тем лидеры двух стран подчеркивают, что между государствами отсутствуют территориальные споры по Южно-Китайскому морю.