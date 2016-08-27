Reuters: полиция Бангладеш ликвидировала организатора атаки на кафе в июле

НЬЮ-ДЕЛИ, 27 августа. /ТАСС/. Полиция Бангладеш в ходе перестрелки в пригороде столицы страны застрелила организатора атаки на кафе в Дакке 1 июля, в результате которой погибли 22 человека, в основном иностранцы. Также были ликвидированы четыре исламиста. Об этом в субботу сообщило агентство Reuters.

Ранее произошла перестрелка между полицией и боевиками в пригороде столицы страны. Силовые подразделения получили информацию, что в одном из районов укрывались экстремисты. Полицейские оцепили территорию и провели спецоперацию.

1 июля группа вооруженных людей напала на пользующийся популярностью у иностранцев ресторан в столице Бангладеш. Жертвами атаки стали 20 человек, около 40 получили ранения. Кроме того, во время операции по освобождению заложников погибли двое полицейских.