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Reuters: полиция Бангладеш ликвидировала организатора атаки на кафе в июле

Международная панорама
27 августа, 8:16 дата обновления: 27 августа, 8:54 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Роман Баландин
Ранее силовые подразделения получили информацию, что в одном из пригородов укрываются экстремисты
Материал из 1 страницы
© EPA/STRINGER

НЬЮ-ДЕЛИ, 27 августа. /ТАСС/. Полиция Бангладеш в ходе перестрелки в пригороде столицы страны застрелила организатора атаки на кафе в Дакке 1 июля, в результате которой погибли 22 человека, в основном иностранцы. Также были ликвидированы четыре исламиста. Об этом в субботу сообщило агентство Reuters.

Ранее произошла перестрелка между полицией и боевиками в пригороде столицы страны. Силовые подразделения получили информацию, что в одном из районов укрывались экстремисты. Полицейские оцепили территорию и провели спецоперацию.

1 июля группа вооруженных людей напала на пользующийся популярностью у иностранцев ресторан в столице Бангладеш. Жертвами атаки стали 20 человек, около 40 получили ранения. Кроме того, во время операции по освобождению заложников погибли двое полицейских.

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© AP Photo

СМИ: все 20 погибших в столице Бангладеш заложников были иностранцами

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