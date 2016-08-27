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Пять человек арестованы в Великобритании по подозрению в терроризме

Международная панорама
27 августа, 9:39 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Максим Рыжков
Задержания были произведены в двух регионах Центральной Англии по наводке разведывательных агентств
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ЛОНДОН, 27 августа. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Полиция английского графства Западный Мидлендс в пятницу арестовала пятерых человек по подозрению в нарушении антитеррористического законодательства Великобритании. Об этом сообщила телерадиовещательная корпорация "Би-би-си".

Аресты были произведены в двух регионах Центральной Англии по наводке разведывательных агентств. Трое подозреваемых в возрасте 18, 24 и 28 лет были задержаны в Бирмингеме, а еще двое - 32 и 37 лет - в городе Сток-он-Трент в графстве Стаффордшир. Задержанные, чьи имена пока не оглашаются, подозреваются в совершении и подготовке терактов, а также в подстрекательстве к террористической деятельности. Все пятеро на данный момент содержатся в Западном Мидлендсе - графстве, объединяющем Бирмингем и его пригороды.

В бирмингемский район Ли-Бэнк в качестве предупредительной меры также была направлена бригада саперов. Полиция продолжила обыски по ряду адресов в Бирмингеме и Сток-он-Тренте. Зона в районе отеля Pentahotel на улице Холлоуэй-хед в центральной части Бирмингема была взята стражами порядка в оцепление. При этом полицейские попросили администрацию отеля не выпускать постояльцев на улицу.

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