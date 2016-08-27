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СМИ: талибы захватили район на востоке Афганистана

Международная панорама
27 августа, 11:59 дата обновления: 27 августа, 13:44 UTC+3 АБУ-ДАБИ АБУ-ДАБИ 27, августа. /ТАСС
В ходе атаки погибли более 50 полицейских и солдат
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АБУ-ДАБИ, 27 августа. /ТАСС/. Общее количество жертв среди вооруженных сил Афганистана и боевиков движения "Талибан" (запрещено в РФ) в ходе захвата талибами приграничного афганского района Джанихел (100 км юго-восточнее Кабула) возросло до 250 человек. Об этом сообщило афганское агентство Пажвок со ссылкой на представителя местной администрации Таджа Мохаммада Мангала.

По его словам, со стороны афганских вооруженных сил погибли 50 человек, со стороны боевиков - 200.

Ранее сообщалось о 20 убитых полицейских и солдат армии Афганистана.

Боевики движения "Талибан" ночью захватили район Джанихел в восточной афганской провинции Пактия, убив и ранив десятки полицейских и солдат. Захват боевиками этого района, находящегося на границе с Пакистаном, представляет угрозу для безопасности стратегически важных дорог, ведущих в соседнее государство.

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