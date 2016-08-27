Медведчук: власти, восхваляя независимость Украины, скрывают свои антисоциальные планы

КИЕВ, 27 августа. /ТАСС/. Первые лица государства за одами в честь патриотов и независимости Украины скрывают свои планы по сворачиванию социальных программ. Такое мнение высказал лидер общественного движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук.

"В ходе торжеств по случаю Дня независимости граждане Украины услышали от руководителей государства немало славословий в свой адрес. При этом прозвучавшие буквально в канун праздника удивительно откровенные признания министра финансов Александра Данилюка, касающиеся социальной политики, как-то прошли мимо внимания общества", - написал он в своей статье на сайте движения.

Расходы бюджета будут сокращать

Так, министр финансов Александр Данилюк 22 августа заявил, что ведомство вынуждено будет рассмотреть вопрос сокращения расходов. Более того министр подчеркнул, что в случае "неполучения внешнего финансирования придется идти на чрезвычайно непопулярные решения: секвестр бюджета и другие меры".

По его словам, самым большим риском для бюджета, который грозит непопулярными мерами, является недопоступление денег от МВФ, что тянет за собой отказ от финансирования Украины со стороны и других международных финансовых организаций. Так, по его словам, Киев не получит $1 млрд кредитных гарантий от США, €1,2 млрд макрофинансовой поддержки от ЕС и кредиты на покупку газа от европейских партнеров.

Пострадает социальная сфера

Глава украинского минфина также заявил, что сокращение коснется наиболее "неэффективных" статей расходов бюджета, связанных со сферами, "которые больше всего нуждаются в реформировании". Как пояснил Медведчук, речь идет, в первую очередь, о здравоохранении, образовании и науке. "Таким образом, предполагается, что ради экономии под нож пойдут "лишние" больницы, поликлиники, школы и исследовательские центры", - добавил он.

Так, аналитик напомнил слова министра, о том, что власть должна финансировать только качественные медицинские услуги, а не большую площадь медицинских учреждений на Украине, которые зачастую пустуют и разваливаются. "Стоит отметить, что, как правило, для рядовых граждан такие планы властей имеют самые плачевные последствия: нагрузка на медперсонал резко увеличивается, а обещания обеспечить медицинские учреждения новым оборудованием остаются лишь на бумаге", - поясняет Медведчук.

Министр также заявлял о планах ведомства сэкономить и в сфере образования. "По данным Организации экономического сотрудничества и развития, Украина тратит на образование больше денег в проценте от ВВП, чем Германия, Франция, Италия, Япония, Канада и Польша, а качество образования у нас намного ниже, чем в этих странах, - отмечал министр. - Нам нужно перестать "размазывать" огромное финансирование тонким слоем, а начать улучшать качество". Медведчук, комментируя данное заявление, подчеркнул, что с учетом тяжелейшего кризиса двух последних лет ВВП Украины превратился в просто ничтожную величину, а слова министра на этом фоне выглядят как "совершенно беззастенчивое передергивание".

Откровенно вызывающими, по мнению эксперта, также представляются и планы главы финансового ведомства сэкономить на научном секторе. В прошлом году расходы по этой статье снизились до рекордно низких за всю историю независимой Украины 0,3% ВВП, потому дальнейшее урезание будет означать прямое уничтожение науки.

Социальное напряжение будет расти

Все это, по мнению Медведчука, свидетельствует об очень опасной тенденции: социальный прессинг и безразличие украинских властей по отношению к рядовым гражданам Украины лишь усиливаются. "Чиновники не только не считаются с требованием большинства украинского общества добиться политического урегулирования кровопролитного конфликта на Донбассе, но и все больше усиливают социальное давление на народ, которому беззастенчиво льстят во время государственных торжеств", - подчеркнул эксперт.

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