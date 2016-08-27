Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.08:
$ 64.74
€ 73.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Парагвае восемь военных погибли в результате нападения боевиков

Международная панорама
27 августа, 19:43 UTC+3 БУЭНОС-АЙРЕС /Корр. ТАСС, Елена Кондратьева
Материал из 1 страницы

БУЭНОС-АЙРЕС, 27 августа. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Восемь солдат армии Парагвая погибли в результате нападения боевиков вблизи города Арройито на северо-востоке страны. Об этом сообщил сегодня представитель подразделения, к которому принадлежали погибшие, подполковник Рауль Перейра в эфире радио "730 АМ".

Боевики устроили засаду, установив взрывные устройства на пути следования военных. По предварительным данным, целью нападавших был захват оружия.

По словам министра внутренних дел Парагвая Франсиско де Варгаса, боевики могли быть членами Парагвайской народной армии (левая экстремистская группировка, действующая преимущественно на северо-востоке страны - прим. ТАСС).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Парагвай
В других СМИ
Реклама
Фото
8
В Киеве отметили 25-ю годовщину независимости парадом "новой украинской армии"
8
СМИ: число жертв взрыва на юге Турции возросло до 50 человек
4
Правительство США готово оказать властям Милуоки помощь в связи с беспорядками
Выборы-2016
Предвыборный фоторобот: собери лидера партии
Правый или левый? Пройди тест и определи свои политические взгляды!
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В московском метро под колесами поезда погибла девушка
2
Пожар на складе типографии в Москве: что известно о ЧП на Алтуфьевском шоссе
3
ФСК ЕЭС, строящая энергомост в Крым: задержанный Гончаров не является сотрудником компании
4
Мутко: из первоначальной версии доклада Макларена пропала пара страниц
5
МИД Киргизии: во время пожара в Москве погибли 14 граждан страны
6
Украинские радикалы напали на здание Россотрудничества в Киеве
7
Компания "Аком" начала производство батарей, служащих в три раза дольше импортных аналогов
Темы дня
Реклама