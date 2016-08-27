В Парагвае восемь военных погибли в результате нападения боевиков

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БУЭНОС-АЙРЕС, 27 августа. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Восемь солдат армии Парагвая погибли в результате нападения боевиков вблизи города Арройито на северо-востоке страны. Об этом сообщил сегодня представитель подразделения, к которому принадлежали погибшие, подполковник Рауль Перейра в эфире радио "730 АМ".
Боевики устроили засаду, установив взрывные устройства на пути следования военных. По предварительным данным, целью нападавших был захват оружия.
По словам министра внутренних дел Парагвая Франсиско де Варгаса, боевики могли быть членами Парагвайской народной армии (левая экстремистская группировка, действующая преимущественно на северо-востоке страны - прим. ТАСС).