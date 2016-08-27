Хиллари Клинтон ознакомили на секретном брифинге с материалами американской разведки

НЬЮ-ЙОРК, 27 августа. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Сотрудники американской разведки провели секретный брифинг по вопросам национальной безопасности для кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Это первый разведбрифинг, который бывшая первая леди посетила в качестве официального кандидата на высший государственный пост. В бытность госсекретарем США (2009-2013 годы) Клинтон регулярно знакомили с материалами американской разведки, как того требовала ее должность.

По данным AP, встреча Клинтон с сотрудниками разведки прошла в специальной защищенной от прослушивания комнате в здании отделения ФБР в Уайт-Плейнс (штат Нью-Йорк), расположенного в нескольких минутах езды от дома экс-госсекретаря. Брифинг, который длился около двух часов провели сотрудники из аппарата директора Национальной разведки США Джеймса Клэппера, однако его содержание ввиду особой секретности не раскрывается. На прошлой неделе в нью- йоркском отделении ФБР такой же брифинг был проведен для кандидата на пост президента от Республиканской партии Дональда Трампа.

Недоброжелатели Клинтон неоднократно выступали против предоставления ей секретных сведений американской разведки. Это связано в первую очередь с громким скандалом со служебной электронной перепиской, которую Клинтон в бытность госсекретарем вела с помощью незащищенного должным образом личного почтового сервера. Противники демократки утверждают, что и в этот раз Клинтон может распорядиться полученными секретными сведениями ненадлежащим образом.

Брифинги для кандидатов на пост президента проводятся в период после национальных партийных съездов по распоряжению действующего главы Белого дома. Традиция их проведения зародилась в 1952 году при президенте Гарри Трумэне, который предложил проводить их с тем, чтобы кандидаты получили представление о данных разведки по основным международным проблемам.

По словам директора национальной разведки Клэппера, спецслужбы на таких брифингах предоставляют кандидатам информацию, касающуюся вопросов нацбезопасности, но, в основном, общего характера. "Это может быть (террористическая группировка) "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), Сирия и что-нибудь еще, - отмечал ранее Клэппер. - Как только президент избран, брифинги становятся более подробными и всеобъемлющими".