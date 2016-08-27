Свыше 25 человек ранены в массовых беспорядках в долине Кашмир на севере Индии

НЬЮ-ДЕЛИ, 27 августа. /Корр. ТАСС Евгения Кармалито/. По меньшей мере 25 человек получили сегодня ранения в результате новой волны столкновений между протестующими и силами безопасности в городе Бандипур на севере Индии. Об этом сообщила полиция штата Джаму и Кашмир.

Массовые беспорядки и акции протеста в Кашмирской долине начались 8 июля после ликвидации Бурхана Музаффара Вани, 22-летнего активиста сепаратистской группировки "Хизб- уль-Муджахидин", которая внесена в Индии в список террористических организаций. По данным правоохранительных органов, митингующие забросали полицейские участки и наряды камнями сразу в нескольких районах Бандипура, вызвав "ответные меры".

По данным полиции, за этот период зафиксировано свыше 1 тыс. стычек протестующих с правоохранительными органами, в ряде которых силовикам приходилось открывать огонь. Несмотря на то, что в Кашмире введен комендантский час, с июля погибло 70 человек, в том числе двое полицейских, ранения получили около 6 тысяч человек. Ранения и травмы разной степени тяжести получили также свыше 3,5 тыс. сотрудников полиции и центральных военизированных силы. Сожжены и разгромлены порядка 90 полицейских участков, постов и других правительственных учреждений, около 2 тыс. сепаратистов задержаны по обвинению в антиправительственных действиях.