Трамп обещает депортировать тысячи нелегалов, совершивших преступления на территории США

НЬЮ-ЙОРК, 28 августа. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в случае избрания главой государства намерен депортировать тысячи иностранцев, попавших в Соединенные Штаты незаконным путем и причастных к совершению правонарушений на территории страны. Об этом миллиардер заявил в субботу, выступая на встрече со своими сторонниками в американском городе Де-Мойн (штат Айова).

"Вскоре после моего избрания (президентом) я намерен издать указ о депортации тысяч нелегальных мигрантов, совершивших преступления (на территории США)", - сказал он.

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Трамп также объявил, что планирует ввести специальную электронную систему слежения за прибывающими в страну иностранцами, чтобы в случае нарушения визового режима их можно было "быстро депортировать" на родину. "Если мы не введем жесткий контроль за сроками пребывания стране, это будет все равно, что открыть границы для всех желающих", - утверждал республиканец.

Трамп в очередной раз пообещал "построить большую стену" на границе с Мексикой с целью пресечения потока мигрантов, незаконно перебирающихся в США. "Я также запрещу нелегальным мигрантам доступ к пособиям и социальным выплатам", - сказал он. Для этого миллиардер также намеревается ввести повсеместную систему электронных проверок граждан, обращающихся за пособиями.

При этом ранее в интервью телеканалу Fox News Трамп заявил, что не исключает изменения своей жесткой позиции по отношению к мигрантам и даже может рассмотреть возможность смягчения существующих законов, касающихся депортации из США нелегалов, если те проживают в стране уже долгое время, имеют семьи и воспитывают детей. "Конечно, смягчение (законов) возможно, потому что мы не хотим причинять людям вред", - сказал тогда миллиардер. "Взять, к примеру, человека, который находится в стране уже 20 лет, имеет прекрасную работу, - сказал Трамп. - Мы что, возьмем его вместе с семьей и выдворим отсюда?"

После того, как Трамп смягчил тон своей риторики в отношении нелегальных мигрантов, противники миллиардера сразу же поспешили обвинить его в лицемерии, непоследовательности взглядов и попытках спасти свою кампанию от провала путем привлечения более либерально настроенного электората, а также представителей этнических меньшинств. Кандидат в президенты от демократов Хиллари Клинтон назвала изменение взглядов Трампа жестом отчаяния. "Это отчаянная попытка занять такую позицию, которая не настолько разрушительна для его кампании", - сказала она про миллиардера в интервью CNN.