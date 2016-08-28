СМИ: аэропорт в Турции обстрелян ракетами

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АНКАРА, 28 августа. /ТАСС/. Боевики Рабочей партии Курдистана (РПК) выпустили четыре ракеты по аэропорту в турецком городе Диярбакыр. Об этом сообщило агентство Doğan.
По сведениям агентства, обстрелу подвергся полицейский контрольно-пропускной пункт аэропорта. Информации о жертвах и пострадавших не приводится.