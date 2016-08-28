Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.08:
$ 64.74
€ 73.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: аэропорт в Турции обстрелян ракетами

Международная панорама
28 августа, 1:17 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 28, августа. /ТАСС
По сведениям агентства Doğan, обстрелу подвергся полицейский контрольно-пропускной пункт аэропорта
Материал из 1 страницы

АНКАРА, 28 августа. /ТАСС/. Боевики Рабочей партии Курдистана (РПК) выпустили четыре ракеты по аэропорту в турецком городе Диярбакыр. Об этом сообщило агентство Doğan.

По сведениям агентства, обстрелу подвергся полицейский контрольно-пропускной пункт аэропорта. Информации о жертвах и пострадавших не приводится.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Турция
В других СМИ
Реклама
Фото
8
В Киеве отметили 25-ю годовщину независимости парадом "новой украинской армии"
8
СМИ: число жертв взрыва на юге Турции возросло до 50 человек
4
Правительство США готово оказать властям Милуоки помощь в связи с беспорядками
Выборы-2016
Предвыборный фоторобот: собери лидера партии
Правый или левый? Пройди тест и определи свои политические взгляды!
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Протестующие забросали яйцами посольство Украины в Москве
2
СМИ: один военный погиб, трое ранены в результате атаки на турецкие танки в Сирии
3
Матч по мини-футболу, длившийся 7,5 суток подряд в Твери, претендует на мировой рекорд
4
В московском метро под колесами поезда погибла девушка
5
ФСК ЕЭС, строящая энергомост в Крым: задержанный Гончаров не является сотрудником компании
6
Экс-глава ФСБ: в свете кампании против РФ не удивлюсь идее пересмотра Куликовской битвы
7
Суд по делу об экстрадиции россиянина Сергея Миронова может пройти 29 августа
Темы дня
Реклама