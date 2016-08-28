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Премьер Японии сократил пребывание в Кении из-за приближения тайфуна к острову Хонсю

Международная панорама
28 августа, 4:37 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Кирилл Агафонов
Такое решение было принято в связи с тем, что в Токио Абэ, вероятно, придется принимать участие в координации операции по ликвидации последствий стихийного бедствия
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ТОКИО, 28 августа. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ сократил программу пребывания в Кении, где он принимает участие в шестой Токийской международной конференции по развитию Африки (ТИКАД), из-за приближения тайфуна "Лайонрок" к главному японскому острову Хонсю. Об этом сообщил телеканал NHK.

Как отмечается, Абэ прибудет в японскую столицу уже 29 августа вечером, что немного раньше запланированного. Такое решение было принято в связи с тем, что в Токио Абэ, вероятно, придется принимать участие в координации операции по ликвидации последствий стихийного бедствия.

По данным Японского метеорологического агентства, в настоящее время "Лайонрок", который стал 10-м тропическим штормом, образовавшимся в Тихом океане в этом сезоне, находится примерно в 300 км к юго-востоку от острова Минамидайто (Южный Бородино), относящегося к префектуре Окинава. По данным на утро воскресенья, он продвигается на северо-восток со скоростью около 15 км в час. Скорость порывов ветра в его эпицентре достигает 60 метров в секунду.

Ударит ли "Лайонрок" по главному японскому острову Хонсю, пока точно неизвестно, однако синоптики прогнозируют, что шторм будет продвигаться на северо-восток до понедельника, когда он ударит по островам Огасавара и Идзу, после чего может повернуть на северо-запад и во вторник накрыть центральную часть Японии.

Приближение чрезвычайно сильного тайфуна в последние дни стало главное темой в местных СМИ. Выпуски новостей по телевидению начинаются с последней сводки синоптиков. Людей предупреждают о возможности сильного ветра и дождя, а жителей побережья - о волнах, высота которых на островах Огасавара может достигать восьми метров. С целью снижения последствий стихийного бедствия людей призывают заранее узнать, где находится ближайшее убежище, приготовить карманное радио и фонарик, заранее прочистить водостоки и ливневки во дворах своих домов и на балконах, а также убрать в помещение все предметы, которые может унести ветром, - велосипеды, цветочные горшки, уличную мебель.

Ранее на этой неделе на Японию обрушился тайфун "Миндуль", в результате чего более 60 человек были ранены, а один погиб. Рекомендацию об эвакуации тогда получили более полумиллиона жителей, в результате обильных дождей было нарушено движение автомобильного и железнодорожного транспорта.

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Персоны
Абэ, Синдзо
Страны
Кения Япония
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