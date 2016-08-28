МИД КНДР отверг заявление СБ ООН с осуждением запуска баллистической ракеты

ПХЕНЬЯН, 28 августа. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. КНДР "категорически отвергает одобренное Советом Безопасности ООН заявление с осуждением осуществленного 24 августа в народной республике запуска баллистической ракеты с подводной лодки и считает его фарсом".

Об этом говорится в опубликованном в воскресенье заявлении Министерства иностранных дел КНДР. По словам представителя внешнеполитического ведомства, оно стало "продуктом преступных действий Соединенных Штатов и других враждебных сил, которые стремятся лишить Пхеньян законного права на самооборону".

"КНДР категорически отвергает это заявление", - подчеркнул дипломат. Он подверг критике СБ ООН, который не отреагировал на просьбу Пхеньяна созвать экстренную встречу в связи с проведением США и Южной Кореей совместных военных учений "Ыльчи фридом гардиан". Вместо этого, отметил дипломат, Совбез, "играя на руку США, выступил с незаконным осуждением политики КНДР, нацеленной на укрепление военного потенциала сдерживания в целях самообороны".

В Пхеньяне считают, что США следует "воздержаться от действий, оскорбляющих достоинство и угрожающих безопасности народной республики". МИД предупредил, что "в противном случае КНДР примет серию эффективных контрмер в качестве полноценной военной державы".

Запуск баллистической ракеты

Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал "величайшим успехом" произведенный 24 августа в стране запуск баллистической ракеты с подводной лодки. Как сообщило информационное агентство ЦТАК, глава народной республики руководил пуском ракеты на восточном побережье страны.

"Результаты этого испытания доказали, что КНДР вошла в ряды передовых военных держав, полностью оснащенных наступательными ядерными средствами", - подчеркнул председатель Трудовой партии Кореи (ТПК) и Госсовета страны.

СБ ООН осудил осуществленный в КНДР запуск баллистической ракеты морского базирования и потребовал от Пхеньяна воздержаться от подобных действий. В принятом в пятницу вечером заявлении для печати члены СБ в очередной раз пригрозили северокорейским властям "дальнейшими существенными мерами" в развитие действующего в отношении них санкционного режима.

Совбез счел пуск ракеты "грубым нарушением" сразу шести своих резолюций, принятых с 2006 по 2016 год и запрещающих Пхеньяну любую деятельность, связанную с разработкой ядерного оружия и средств его доставки.

Ответ на учения

Запуск ракеты морского базирования был осуществлен в КНДР после того, как на прошлой неделе южнокорейские и американские вооруженные силы приступили к проведению крупномасштабных совместных учений "Ыльчи фридом гардиан". Как сообщил штаб объединенного командования, в общей сложности в них принимает участие 75 тыс. военнослужащих, в том числе 25 тыс. американских солдат и офицеров.

Несмотря на то, что Сеул и Вашингтон постоянно говорят об "оборонительном характере" ежегодных совместных военных учений, в Пхеньяне утверждают, что это "не что иное, как подготовка к вторжению" на северокорейскую территорию. КНДР пригрозила нанести превентивный ядерный удар по военным группировкам Соединенных Штатов и Республики Корея "в случае проявления малейших признаков агрессии с их стороны".