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Британское посольство в Латвии возьмет на работу специалиста для общения на русском языке

Международная панорама
28 августа, 15:19 UTC+3 РИГА /Корр. ТАСС, Мария Иванова
Ведется поиск специалиста для коммуникации, чтобы посольство могло лучше сотрудничать с русскоязычными СМИ и создавать больше местного контента на русском языке, информирует диппредставительство
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РИГА, 28 августа. /Корр. ТАСС Мария Иванова/. Посольство Великобритании в Латвии заявило о новой вакансии. Диппредставительство ищет специалиста по общественным отношениям для коммуникации на русском языке.

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"Ведется поиск специалиста для коммуникации на русском языке, чтобы посольство Великобритании могло лучше сотрудничать с русскоязычными СМИ и создавать больше местного контента на русском языке", - информирует диппредставительство.

Претенденты на этот пост могут подавать заявки до 1 сентября. Среди главных критериев - владение русским, латышским и английским языками как в письменной, так и устной форме, опыт работы в СМИ или в сфере общественных отношений, а также опыт сотрудничества с русскими журналистами.

Среди задач, которые стоят перед новым сотрудником посольства, - создавать и отбирать такое содержание, которое найдет наибольший отклик у русскоязычной аудитории, коммуникация с русскоязычными журналистами и специалистами по общественным отношениям в странах Балтии и за их пределами, а также с представителями других диппредставительств.

Ранее посольство США в Латвии объявило, что начинает общаться в соцсетях на русском языке. Как пояснила в беседе с корреспондентом ТАСС пресс-атташе диппредставительства Лесли Гудмен, это необходимо для того, "чтобы информация о США достигала максимально широкой аудитории в Латвии".

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Это сообщение посольства появилось в момент, когда в Латвии в очередной раз обострилась полемика по вопросу использования русского языка. В начале августа мэр Риги Нил Ушаков был оштрафован латвийским Центром государственного языка на €140 за то, что столичная дума предоставляет информацию горожанам в социальных сетях в том числе и на русском языке. Штраф, однако, был оспорен в суде.

Заявление посольства США в Латвии вызвало негодование со стороны главы МИД Латвии Эдгарса Ринкевича. "В тот момент, когда информация в одной публикации появляется и на латышском, и на русском, это уже выглядит как общение в стране, где два официальных языка. Так неформально легитимизируется то, что мы решили в 2012 году на референдуме, проголосовав против (двуязычия). Мы попросили посольство тщательнее это продумать, поскольку делается больше зла, нежели добра. Мы получили подтверждение, что посольство внесет коррективы", - указал глава внешнеполитического ведомства позже в интервью местной газете Latvijas Avize.

В Латвии проживают почти два млн человек, из которых русскоязычное население составляет около 40%. Единственным государственным языком в Латвии является латышский, а русский считается иностранным.

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Персоны
Ушаков, Нил
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Россия Латвия Великобритания
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