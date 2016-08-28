Британское посольство в Латвии возьмет на работу специалиста для общения на русском языке

РИГА, 28 августа. /Корр. ТАСС Мария Иванова/. Посольство Великобритании в Латвии заявило о новой вакансии. Диппредставительство ищет специалиста по общественным отношениям для коммуникации на русском языке.

"Ведется поиск специалиста для коммуникации на русском языке, чтобы посольство Великобритании могло лучше сотрудничать с русскоязычными СМИ и создавать больше местного контента на русском языке", - информирует диппредставительство.

Претенденты на этот пост могут подавать заявки до 1 сентября. Среди главных критериев - владение русским, латышским и английским языками как в письменной, так и устной форме, опыт работы в СМИ или в сфере общественных отношений, а также опыт сотрудничества с русскими журналистами.

Среди задач, которые стоят перед новым сотрудником посольства, - создавать и отбирать такое содержание, которое найдет наибольший отклик у русскоязычной аудитории, коммуникация с русскоязычными журналистами и специалистами по общественным отношениям в странах Балтии и за их пределами, а также с представителями других диппредставительств.

Ранее посольство США в Латвии объявило, что начинает общаться в соцсетях на русском языке. Как пояснила в беседе с корреспондентом ТАСС пресс-атташе диппредставительства Лесли Гудмен, это необходимо для того, "чтобы информация о США достигала максимально широкой аудитории в Латвии".

Это сообщение посольства появилось в момент, когда в Латвии в очередной раз обострилась полемика по вопросу использования русского языка. В начале августа мэр Риги Нил Ушаков был оштрафован латвийским Центром государственного языка на €140 за то, что столичная дума предоставляет информацию горожанам в социальных сетях в том числе и на русском языке. Штраф, однако, был оспорен в суде.

Заявление посольства США в Латвии вызвало негодование со стороны главы МИД Латвии Эдгарса Ринкевича. "В тот момент, когда информация в одной публикации появляется и на латышском, и на русском, это уже выглядит как общение в стране, где два официальных языка. Так неформально легитимизируется то, что мы решили в 2012 году на референдуме, проголосовав против (двуязычия). Мы попросили посольство тщательнее это продумать, поскольку делается больше зла, нежели добра. Мы получили подтверждение, что посольство внесет коррективы", - указал глава внешнеполитического ведомства позже в интервью местной газете Latvijas Avize.

В Латвии проживают почти два млн человек, из которых русскоязычное население составляет около 40%. Единственным государственным языком в Латвии является латышский, а русский считается иностранным.