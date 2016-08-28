Вице-канцлер ФРГ: Берлин допустил промахи в отношениях с Анкарой

БЕРЛИН, 28 августа. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Вице-канцлер, министр экономики и энергетики ФРГ Зигмар Габриэль признал, что правительство Германии допустило ошибки в ситуации после попытки переворота в Турции в середине июля.

"Возможно, нам нужно было раньше туда (в Турцию) поехать: в тот же день или спустя день после происшедшего. Возможно, нам следовало бы показать больше эмоционального участия", - заявил он в воскресенье в Берлине во время Дней открытых дверей федерального правительства.

Вице-канцлер призвал не обрывать нить диалога с Анкарой, несмотря на многочисленные аресты в Турции. В то же время он подчеркнул, что "переговоры (о вступлении страны в ЕС) будут прекращены, если Турция снова введет смертную казнь".

"Если Турция завтра и выполнит все условия, Евросоюз вообще не в состоянии ее принять. Мы не можем принять в свои ряды даже город-государство", - указал Габриэль.