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Вице-канцлер ФРГ: Берлин допустил промахи в отношениях с Анкарой

Международная панорама
28 августа, 17:14 UTC+3 БЕРЛИН /Корр. ТАСС, Вячеслав Филиппов
Зигмар Габриэль также призвал не обрывать нить диалога с Анкарой, несмотря на многочисленные аресты в Турции
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БЕРЛИН, 28 августа. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Вице-канцлер, министр экономики и энергетики ФРГ Зигмар Габриэль признал, что правительство Германии допустило ошибки в ситуации после попытки переворота в Турции в середине июля.

"Возможно, нам нужно было раньше туда (в Турцию) поехать: в тот же день или спустя день после происшедшего. Возможно, нам следовало бы показать больше эмоционального участия", - заявил он в воскресенье в Берлине во время Дней открытых дверей федерального правительства.

Вице-канцлер призвал не обрывать нить диалога с Анкарой, несмотря на многочисленные аресты в Турции. В то же время он подчеркнул, что "переговоры (о вступлении страны в ЕС) будут прекращены, если Турция снова введет смертную казнь".

"Если Турция завтра и выполнит все условия, Евросоюз вообще не в состоянии ее принять. Мы не можем принять в свои ряды даже город-государство", - указал Габриэль.

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