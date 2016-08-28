Штайнмайер: главы МИД "Веймарского треугольника" недовольны реализацией "Минска-2"

БЕРЛИН, 28 августа. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Главы МИД стран "Веймарского треугольника" (Германия, Франция и Польша) недовольны реализацией минских соглашений по Украине ("Минск-2").

Об этом в воскресенье заявил министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер на пресс-конференции по итогам встречи со своими коллегами Жан-Марком Эйро и Витольдом Ващиковским.

"Мы неудовлетворены имплементацией минских договоренностей", - сказал министр. По его словам, "нужно сфокусироваться на дальнейшей деэскалации" ситуации на востоке Украины.

Переговоры прошли в Эттерсбурге под Веймаром по случаю празднования 25-летия основания этого трехстороннего политического института.

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