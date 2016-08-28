МИД Ирака потребовал от Саудовской Аравии сменить посла в Багдаде

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ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 28 августа. /Корр. ТАСС Василий Вавилин/. МИД Ирака обратился к властям Саудовской Аравии с требованием сменить посла Тамера ас-Сабхана. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении иракского внешнеполитического ведомства.
"Присутствие ас-Сабхана (в Багдаде) - это препятствие для развития отношений между Ираком и Саудовской Аравией", - сказал официальный представитель министерства Ахмед Джамаль. При этом он добавил, что МИД "требует направить замену". Сам глава дипмиссии заявил, что является "слугой саудовского руководства, которое находится в поисках истины и всего лучшего для всех мусульман". Он также сообщил спутниковому телеканалу "Аль-Арабия", что политика его страны в отношении Ирака не изменится.
Ас-Сабхан стал первым послом королевства в Ираке за последние 26 лет. Саудовское диппредставительство возобновило работу 1 января. В 1990 году оно было закрыто после иракской агрессии против Кувейта.
Работа ас-Сабхана в Багдаде регулярно сопровождалась скандалами. Последний разразился после того, как один из командующих шиитским проправительственным ополчением Аус аль-Хафаджи заявил, что убить саудовского дипломата было бы для него честью. Посол тем временем заявил, что на него готовится покушение.