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Нового главу предвыборной кампании Трампа обвинили в антисемитизме

Международная панорама
29 августа, 2:55 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Кирилл Волков
По словам бывшей супруги Стивена Бэннона, он, в частности, заявлял, что "не любит евреев" и "не хочет отдавать дочерей в школу", где учатся последователи иудаизма
Материал из 1 страницы
© AP Photo/Gerald Herbert

НЬЮ-ЙОРК, 29 августа. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Экс-супруга руководителя американского консервативного интернет-ресурса Breitbart News Стивена Бэннона, недавно назначенного исполнительным директором избирательной кампании кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа, обвинила своего бывшего мужа в антисемитизме. Это грозит еще более подпортить и без того небезупречную репутацию Бэннона, который ранее уже обвинялся в домашнем насилии, сообщил в воскресенье телеканал NBC.

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По его данным, показания бывшей супруги были даны в письменном виде в 2007 году во время ее бракоразводного процесса с Бэнноном, длившегося на протяжении около десяти лет. В них утверждается, что последний нередко позволял себе резкие высказывания антисемитского характера. Он, в частности, заявлял, что "не любит евреев" и "не хочет отдавать дочерей в школу", где учатся последователи иудаизма. Личный пресс-секретарь Бэннона Александра Прит отвергла данные обвинения, заявив что тот "никогда не произносил ничего подобного".

Как напоминает NBC, ранее на этой неделе всплыла информация о том, что Бэннону в середине 1990-х годов были предъявлены обвинения в домашнем насилии. Как значилось в документах суда, Бэннон во время ссоры с тогдашней супругой применил по отношении к ней физическую силу и угрожал расправой. Именно тот случай и стал причиной того, что жена подала на развод. Бэннон не признал свою вину, а после того, как его супруга не явилась на судебное заседание, дело было вовсе прекращено.

Как отмечает в связи с этим газета The New York Times, данные инциденты могут не пройти бесследно для кампании Трампа. "Подобные назначения и следующие за ними бури возмущения создают негативный информационный фон вокруг кампании Трампа и поднимают вопросы об административных способностях республиканского кандидата, который построил кампанию на бахвальстве своим острым чутьем бизнесмена и способностью окружать себя самыми лучшими людьми", - считает издание.

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Оно напоминает, что на прошлой неделе из-за скандала с поста руководителя штаба миллиардера ушел Пол Манафорт, которому приписали якобы имевшие место связи с украинским руководством во времена правления президента Виктора Януковича. Как утверждала The New York Times, политическая партия Януковича якобы перечислила Манафорту конфиденциальные выплаты наличными на сумму $12,7 млн. После его отставки обязанности по управлению кампанией Трампа фактически были закреплены за вновь назначенными Бэнноном и Келлиэнн Конуэй. Последняя ранее была советницей Трампа и губернатора штата Индиана Майкла Пенса, которого миллиардер выбрал своим кандидатом в вице- президенты США.

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