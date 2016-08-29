Генсек ООН призвал Марокко и Фронт ПОЛИСАРИО отвести войска и избегать обострения ситуации

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ООН, 29 августа. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун выразил обеспокоенность обострением обстановки в буферной зоне Западной Сахары, где наблюдается сближение позиций марокканской армии и сил Фронта ПОЛИСАРИО, добивающегося независимости региона. В своем письменном заявлении он призвал стороны отвести войска и предотвратить дальнейшую эскалацию ситуации.
В середине текущего месяца Фронт ПОЛИСАРИО в послании ООН сообщил о пересечении марокканской армией границы буферной зоны, однако всемирная организация, миротворцы которой размещены в регионе, не обнаружила признаков военной операции. Между тем, в заявлении, обнародованном в воскресенье, Пан Ги Мун указал, что "глубоко обеспокоен напряженной ситуацией, которая сложилась в буферной зоне на юго-востоке Западной Сахары".
"Генеральный секретарь призывает обе стороны приостановить любые действия, которые ведут к изменению статус-кво, и отвести все вооруженные элементы, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию и позволить МООНРЗС (Миссия ООН по проведению референдума в Западной Сахаре) провести консультации с обеими сторонами касаемо ситуации", - говорится в документе.
Ситуация вокруг Западной Сахары накалилась в начале марта, когда Пан Ги Мун приравнял статус региона к оккупации. В ответ Рабат выслал почти всех гражданских сотрудников МООНРЗС, добился закрытия военного координационного центра, а также отказался от финансирования ооновского присутствия. В апреле Совет Безопасности ООН продлил мандат миссии в Западной Сахаре на один год, подчеркнув необходимость скорейшего возобновления ее работы в полном объеме. 14 июля ООН объявила, что в регион вернулись 25 из 84 гражданских сотрудников МООНРЗС.
Конфликт вокруг Западной Сахары - один из самых длительных в современной истории. В прошлом сахарские провинции находились в зависимости от марокканских султанов, в эпоху колониализма и вплоть до 1975 года этими территориями владела Испания, а после отказа Мадрида от притязаний на Западную Сахару туда вошли марокканские войска. Одновременно Фронт ПОЛИСАРИО при поддержке Алжира развернул вооруженную борьбу и провозгласил независимую Сахарскую Арабскую Демократическую Республику. Марокко считает Западную Сахару своей неотъемлемой частью и допускает лишь предоставление ей широкой автономии в составе королевства.
Боевые действия в зоне конфликта продолжались до 1991 года и прекратились после того, как в регион была направлена Миссия ООН. С июня 2007 года Марокко и Фронт ПОЛИСАРИО провели серию переговоров по западносахарскому вопросу, однако все они завершились без значимых результатов.