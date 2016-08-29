Южнокорейские депутаты настаивают на создании подводного атомного флота

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СЕУЛ, 29 августа. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Республика Корея должна обзавестись собственным парком атомных подводных лодок (АПЛ) для противостояния ракетно-ядерным амбициям КНДР. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении инициативной группы 23 депутатов из проправительственной партии "Сэнури" во главе с известным своими консервативными взглядами Вон Ю Чхолем.
"Южнокорейские военные должны взять на вооружение атомные подводные лодки, что позволит лучше обнаруживать и атаковать северокорейские суда, - отмечается в документе. - Пхеньян должен прекратить военные провокации, которые угрожают не только странам региона, но и всего мира. Северная Корея должна понять, что ядерные испытания и ракетные пуски приведут ее лишь к саморазрушению".
Законодатели отмечают, что "Южная Корея, окруженная морями с трех сторон, уязвима для северокорейских подлодок, вооруженных баллистическими ракетами". В этой связи депутаты подчеркивают, что "развертывание собственных АПЛ поможет нивелировать эту угрозу".
Ранее Вон Ю Чхоль предлагал Южной Корее разработать собственное атомное оружие для противостояния ракетно-ядерным амбициям КНДР.
Ситуация на Корейском полуострове обострилась после того, как КНДР 6 января провела ядерное испытание, а 7 февраля запустила ракету-носитель с искусственным спутником Земли в нарушение резолюций Совета Безопасности ООН. В ответ Совбез принял резолюцию об ужесточении санкций в отношении Пхеньяна, которую в КНДР не признали.
Очередной виток напряженности связан с запуском 24 августа баллистической ракеты с северокорейской подводной лодки. Совбез ООН резко осудил этот шаг и призвал воздержаться от подобных действий, подчеркнув, что пуск ракеты стал нарушением сразу шести резолюций СБ ООН. Пхеньян вновь отверг это заявление.