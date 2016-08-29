В результате взрыва на западе Афганистана погибли три человека

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АБУ-ДАБИ, 29 августа. /ТАСС/. Взрыв на западе Афганистана привел к гибели трех человек, восемь получили ранения.
Об этом сообщило агентство "Синьхуа".
Инцидент произошел в понедельник в афганской провинции Гор, передает представитель региональных властей.
"Микроавтобус подорвался на самодельном взрывном устройстве на дороге недалеко от провинциального центра города Фироз-Кох, - сообщил агентству представитель администрации региона Абдула Хаи Хатиби. - Взрыв привел к гибели трех человек, еще восемь пассажиров получили травмы".
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