Назарбаев предложил создать систему управления кризисами между крупными державами

АСТАНА, 29 августа. /ТАСС/. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил создать систему управления кризисами в отношениях между крупными державами и принять новые обязательства по международным договорам о ядерной безопасности. Эту инициативу он озвучил на проходящей здесь международной конференции "Построение мира без ядерного оружия".

"Надо создать систему управления кризисами в отношениях между крупными державами. - сказал он. - Важно также усилить контроль над распространением обычных видов вооружения и новых военных технологий".

Назарбаев призвал правительства всех стран принять новые обязательства по дальнейшему укреплению международных договоров, институтов составляющих основу ядерной безопасности. "Я также обращаюсь ко всем парламентариям, которые представляют сегодня свои страны и народы, принять в этом активное участие", - отметил глава государства.

Президент Казахстана считает необходимым также начать новый этап борьбы по сокращению и полному запрету ядерного оружия. "Уже на заре ядерной эры великие ученые, даже те, кто участвовал в создании, в целом, ядерной энергии, военные стратеги и политики доказали, что победить в войне с применением этого оружия - это иллюзия", - подчеркнул он. Президент предупредил, что "эффект привыкания к жизни под Дамокловым мечом ядерного апокалипсиса уже начинает, к сожалению, генетически передаваться от одного поколения к другому" .

"Удастся ли человечеству разорвать этот порочный круг?", - сказал Назарбаев. "25-летний юбилей закрытия Семипалатинского ядерного испытательного полигона - это хороший повод для старта нового этапа борьбы по сокращению и полному запрету оружия Судного дня", - отметил он. "Несколько предшествующих этому событию десятилетий мир пытался снизить порог ядерной опасности через сокращение атомного оружия, моратории на его испытания, и мы в Казахстане первыми разрубили этот Гордиев узел, приняв Указ о закрытии самого большого в мире испытательного полигона", - подчеркнул президент Казахстана.