СМИ: двое военнослужащих погибли в результате взрыва в Турции

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АНКАРА, 29 августа. /ТАСС/. По меньшей мере двое военнослужащих погибли в результате взрыва на юго-востоке Турции. Об этом сообщил телеканал ТRТ.
По его данным, взрыв прогремел в провинции Хаккяри, граничащей с Ираком и Ираном. Детали произошедшего не уточняются.