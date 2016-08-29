СМИ: двое военнослужащих погибли в результате взрыва в Турции

АНКАРА, 29 августа. /ТАСС/. По меньшей мере двое военнослужащих погибли в результате взрыва на юго-востоке Турции. Об этом сообщил телеканал ТRТ.

По его данным, взрыв прогремел в провинции Хаккяри, граничащей с Ираком и Ираном. Детали произошедшего не уточняются.