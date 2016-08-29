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СМИ: двое военнослужащих погибли в результате взрыва в Турции

Международная панорама
29 августа, 11:51 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 29, августа. /ТАСС
Взрыв прогремел в провинции Хаккяри, граничащей с Ираком и Ираном
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АНКАРА, 29 августа. /ТАСС/. По меньшей мере двое военнослужащих погибли в результате взрыва на юго-востоке Турции. Об этом сообщил телеканал ТRТ.

По его данным, взрыв прогремел в провинции Хаккяри, граничащей с Ираком и Ираном. Детали произошедшего не уточняются.

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